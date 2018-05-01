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حسين فهمي يسخر من عادل إمام: مين الزعيم دة؟

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حسين فهمي

سخر الفنان حسين فهمي من نظيره الفنان عادل إمام ، وذلك بعد سؤال أحد الأشخاص له عما إذا كان من الممكن أن يعمل مع "الزعيم" في عمل واحد أم لا؟

وكان "فهمي" ضيفا على على لقاء "قصة نجاح" الذي نظمته جامعة بيروت العربية بلبنان بمناسبة اختتام الموسم الثقافي، بالإضافة إلى تكريمه على نجاحات شخصياته الفنية المميزة حيث أجاب على السؤال المذكور قائلًا: "هو فيه حد اسمه الزعيم؟ .. اسمه عادل إمام .. ايه الزعيم دي؟" .

وأضاف: "طب مانا عملت مسرحية اسمها "الإمبراطور" يلا ناديلي باسم الامبراطور بقى".

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