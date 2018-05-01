» 10 معلومات عن الحاجب "برعي" في مسرحية "شاهد مشافش حاجة"

01 مايو 2018 - 08:35 ص

عاود الممثل سامي جوهر الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد 42 سنة من اختفائه بعد قيامه بدور "الحاجب برعي" في مسرحية "شاهد مشافش حاجة" وهو الدور الذي ظل عالقا بذهن الجمهور .



وفيما يلي بعض المعلومات عن جوهر:



1. ولد بمنطقة حدائق القبة لأب يعمل ضابطًا .



2. درس علم النفس بكلية الآداب - جامعة عين شمس



3. كان السادس بين إخوته الذين يقدرون بـ10



4. سافر جوهر إلى أمريكا وهناك درس الطيران ، وعمل كطيار لسنوات كبيرة جدا



5. شارك في برنامج "ماما سميحة" عندما كان طفلا



6. توجه بزيارة لعبد الحليم حافظ أثناء مرضه بالمستشفى



7. جمعته صداقة بأحمد راتب ويحيى الفخراني و فاروق الفيشاوي نظرًا لكونهم زملاء في جامعة واحدة .



8. كان يسير مع الفنان شوقي شامخ الذي عرض عليه أن يقدمه لمخرج مسرحية "شاهد مشافش حاجة" لعل وعسى يجد له دورًا



9. حدثت المفاجأة التي توقعها "شامخ" وتغيب الكومبارس المكلف بالقيام بـدور "برعي" فتم استدعاء "جوهر" للقيام بالدور الذي حقق نجاحًا كبيرًا مع الجمهور .



10. أدى "جوهر" المسرحية لمدة 5 سنوات من إجمالي سنوات عرضها التي بلغت 7 سنوات وبعدها سافر لأمريكا لدراسة الطيران.



