شاهد.. كيف سخر "موسى" من هزيمة الأهلى

01 مايو 2018 - 08:55 ص

أبدى الإعلامى أحمد موسى، استياءه من قيام بعض المنتمين لنادى الزمالك بسؤاله عن سبب هزيمة النادى الأهلى من الأسيوطى خلال المباراة التى أقيمت أمس الاثنين، قائلاً: "الزملكاوية بيبعتولى كأنى حسام البدرى أو إنى المسئول عن الهزيمة".

وسخر "موسى" من خلال برنامج "على مسؤليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، من هزيمة الأهلى الأسبوع الماضى من الزمالك وأمس الاثنين من الأسيوطي، قائلا: "الأهلى بيتغلب اتنين وخميس، مينفعش كدة".

وأشار "موسي"، إلى أن غياب اللاعب عبد الله السعيد عن النادى الأهلى سبب له خسارة كبيرة، قائلاً: "شهادة ولازم اعترف بيها، عبد الله السعيد فارق معانا، ومعندناش بديل عنه".

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