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وزير التموين للمصريين : " عارفكم بتحبوا المحشي"

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علي المصيلحي وزير التموين
علي المصيلحي وزير التموين

إيمان هاني

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الأرز

وزير التموين

أون إي

علي المصلحي

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ، أن زراعة الأرز في مصر مكلفة للغاية ، قائلا :" بعض الفلاحين يبيعون جزء من محصول الأرز و يتركون بقيته كغذاء لأسرته .

و أضاف " المصيلحي " خلال لقائه ببرنامج " كل يوم " المذاع علي فضائية " أون إي" ، أن المصريين يحبون الأرز المصري لان درجة طهيه مثل الخضار .

و تابع وزير التموين  ، :" بأنه يجب ان ننظر للذوق المصري ، المصريين بيحبوا الأرز لان درجة سواه زي درجة سوي الخضار و عشان كده  أنا عارفكم بتحبوا المحشي ، و إحنا ملتزمين بتوفيره أيا كان مصدره".

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