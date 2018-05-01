وزير التموين للمصريين : " عارفكم بتحبوا المحشي"

01 مايو 2018 - 08:57 ص

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ، أن زراعة الأرز في مصر مكلفة للغاية ، قائلا :" بعض الفلاحين يبيعون جزء من محصول الأرز و يتركون بقيته كغذاء لأسرته .

و أضاف " المصيلحي " خلال لقائه ببرنامج " كل يوم " المذاع علي فضائية " أون إي" ، أن المصريين يحبون الأرز المصري لان درجة طهيه مثل الخضار .

و تابع وزير التموين ، :" بأنه يجب ان ننظر للذوق المصري ، المصريين بيحبوا الأرز لان درجة سواه زي درجة سوي الخضار و عشان كده أنا عارفكم بتحبوا المحشي ، و إحنا ملتزمين بتوفيره أيا كان مصدره".

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