رد فعل ابنة "الحاجة سعدية" بعد معرفتها بالإفراج عن والدتها

أحمد عادل شعبان
أجرى الإعلامي وائل الإبراشي - مقدم برنامج "العاشرة مساءً" - مداخلة هاتفية مع هدى محمد - نجلة الحاجة سعدية - التي كانت محتجزة بالسعودية بعد توريطها من أحد الأشخاص في محاولة تهريب مواد مخدرة للمملكة .
وقال "الإبراشي" في برنامجه المذاع على قناة "دريم" : "هذه القضية نموذج لبساطة وتلقائية وعفوية المصريين فضلا عن وقوف الجميع مع سيدة مظلومة ولولا الرأي العام الضاغط كان ممكن أن تضيع هذه السيدة منا ، والسلطات المصرية تعاملت في التحقيقات أو في الجهات الدبلوماسية كانت بمثالية ، فضلا عن تعاون السلطات السعودية التي كانت تشعر بأن هذه السيدة مظلومة لكن كان لديهم إجراءات قانونية وهذا ما أخر الأمر".
وتوجهت نجلة الحاجة سعدية بالشكر للإبراشي ، كما توجهت بالشكر لقيادات الشرطة في مديرية أمن الدقهلية بالإضافة إلى سفير مصر بالسعودية والقنصل المصري على ما قدموه من مجهودات للإفراج عن والدتها.
ظهر11:57 ص
فجر
03:44
شروق
05:15
ظهر
11:57
عصر
15:35
مغرب
18:39
عشاء
20:09