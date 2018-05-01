تعرف على البنوك الأعلى سعراً للدولار

01 مايو 2018 - 09:05 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 1 مايو.

وسجل متوسط 17.58 جنيه، وفي البنك الأهلي 17.57 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع، وبنك مصر 17.56 جنيه للشراء، و17.66 جنيه للبيع.

وفي بنك القاهرة سجل 17.60 جنيه للشراء، و17.70 جنيه للبيع، البنك التجاري 17.61 جنيه للشراء، و17.71 جنيه للبيع، البنك العربي الإفريقي فسجل 17.63 جنيه للشراء، و17.73 جنيه، وبنك الإسكندرية سجل 17.62 جنيه للشراء، و17.72 جنيه للبيع.

وبلغ السعر في البنك الأهلي اليوناني 17.65 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع، بنك البركة 17.66 جنيه للشراء، و17.76 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.65 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع.

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية "السوداء"، وهو ما تغير بعد تعويم الجنيه في نوفمبر.