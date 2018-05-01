  • الثلاثاء 01 مايو 2018
  • بتوقيت مصر10:50 ص
بحث متقدم
البرادعي

"البرادعي" يوجه رسالة قاسية للعرب

وزير المالية جورج بيل

أبرز مسئولي الفاتيكان متهم في قضايا اعتداء جنسي

علي المصيلحي

تصريح صادم لـ"وزير التموين" بشأن بطاقات التموين

صلاح

قصة سعودي تناول الإفطار 10 أيام مع "صلاح" ولم يعرفه

الإعلامي أحمد موسي

شاهد.. كيف سخر "موسى" من هزيمة الأهلى

الإعلامي سيد علي

سيد علي يواجه "محافظ الأقصر" بحقيقة صادمة

صلاح

والد محمد صلاح يكشف 6 معلومات مثيرة عن نجله

انخفاض سعر الدولار

تعرف على البنوك الأعلى سعراً للدولار

الإعلامي وائل الإبراشي

لحظة الاعتداء علي فتاة داخل مول تجاري

الحاجة سعدية

رد فعل ابنة "الحاجة سعدية" بعد معرفتها بالإفراج عن والدتها

تعرف على البنوك الأعلى سعراً للدولار

مال وأعمال

انخفاض سعر الدولار
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

تعرف على البنوك الأعلى سعراً للدولار

#

«الأعلى للإرهاب» تأخر 5 سنوات

#

تعرف على البنوك الأعلى سعرا للدولار

#

تعرف على البنوك الأعلى سعرا للدولار

الدولار

السوق السوداء

البنوك

الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 1 مايو.

وسجل متوسط 17.58 جنيه، وفي البنك الأهلي 17.57 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع، وبنك مصر 17.56 جنيه للشراء، و17.66 جنيه للبيع.

وفي بنك القاهرة سجل 17.60 جنيه للشراء، و17.70 جنيه للبيع، البنك التجاري 17.61 جنيه للشراء، و17.71 جنيه للبيع، البنك العربي الإفريقي فسجل 17.63 جنيه للشراء، و17.73 جنيه، وبنك الإسكندرية سجل 17.62 جنيه للشراء، و17.72 جنيه للبيع.

وبلغ السعر في البنك الأهلي اليوناني 17.65 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع، بنك البركة 17.66 جنيه للشراء، و17.76 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.65 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع.

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية "السوداء"، وهو ما تغير بعد تعويم الجنيه في نوفمبر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

فضيحة واقعة محمد صلاح واتحاد الكرة

جمال سلطان

مسؤولية "الإسلامويين" في حذف آيات القرآن!

محمود سلطان

لاري كينج .. حوار مع رئيس لم يولد

فراج إسماعيل

فضيحة.. في الحيّ الراقي

حسام فتحي

هل يتجهز الشرق الأوسط لحرب كبيرة؟

د. هشام الحمامي

(عريسها الشهيد زعلان!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» لهذه الأسباب.. احذر نشر صور أطفالك على إنستجرام
» "ستورمى" تعود بـ"ترامب" للقضاء من جديد
» إصابة 4 أشخاص في انهيار عقار بالسيدة زينب
» غرامة مالية على لاعبي الأهلي
» بالفيديو.. لهذا السبب عارضة أزياء تتشرد بالشارع
» إصابة "إيسكو" تربك حسابات "الريال" أمام "البايرن"
» تعرف على الجلاد الأكثر دموية في العالم
» سيد علي يتلقي خبرا صادما من مخرجة برنامجه على الهواء
» مصور يروي تفاصيل تعرضه للنصب الإلكتروني
» تعليق ناري من "أديب" على هزيمة الأهلي
» طرد فتاة بالقوة من دور سينما بسبب هذا الأمر

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:44

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت