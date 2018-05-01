» مصور يروي تفاصيل تعرضه للنصب الإلكتروني

01 مايو 2018 - 09:06 ص

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، تقريرا يرصد واقعة نصب جديدة عبر الإنترنت، تمكن خلالها الضحية من النجاة بأعجوبة.

وروي عمر أيمن مصور أفراح خلال لقائه بكاميرا برنامج "العاشرة مساء" المذاع علي فضائية "دريم"، أنه كان قد طلب منه تصوير حفل زفاف بالقاهرة، لافتا إلي أنه اتفق مع أصحاب الحفل علي جميع التفاصيل.

وأضاف "أيمن" أنه عند وصوله المقطم فوجئ بـ7 أشخاص يتفاوتون عليه بالضرب و يهددونه بالقتل حتي يترك لهم الكاميرا وهاتفه الشخصي، مشيرا إلي أنه فقد الوعي من كثرة الضرب فتركوه أعلي جبل.

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