لحظة الاعتداء علي فتاة داخل مول تجاري

01 مايو 2018 - 09:08 ص

عرض الإعلامي وائل الإبراشي ، مقطع فيديو يرصد لحظة الاعتداء علي فتاة داخل أحد المولات التجارية بمحافظة الإسماعيلية.

وروت سلمي عبدالله الفتاة التي تعرضت للضرب ، في مداخلة هاتفية ببرنامج " العاشرة مساء " المذاع علي فضائية "دريم " ، تفاصيل الواقعة.

وقالت "عبدالله " ، إن السيدة اعتدت عليها بالضرب دون وجود سبب يستدعي ذلك ، لافتة إلي أن المتهمة اقتحمت "المحل" الذي تعمل به و قامت بضربها .

وأضافت أنها أصيبت بشرخ في منخارها و إرتجاج شديد وكدمات في أنحاء متفرقة من جسدها.

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