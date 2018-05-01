لحظة الاعتداء علي فتاة داخل مول تجاري

إيمان هاني
عرض الإعلامي وائل الإبراشي ، مقطع فيديو يرصد لحظة الاعتداء علي فتاة داخل أحد المولات التجارية بمحافظة الإسماعيلية.
وروت سلمي عبدالله الفتاة التي تعرضت للضرب ، في مداخلة هاتفية ببرنامج " العاشرة مساء " المذاع علي فضائية "دريم " ، تفاصيل الواقعة.
وقالت "عبدالله " ، إن السيدة اعتدت عليها بالضرب دون وجود سبب يستدعي ذلك ، لافتة إلي أن المتهمة اقتحمت "المحل" الذي تعمل به و قامت بضربها .
وأضافت أنها أصيبت بشرخ في منخارها و إرتجاج شديد وكدمات في أنحاء متفرقة من جسدها.
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