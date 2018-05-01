» تعليق ناري من "أديب" على هزيمة الأهلي

01 مايو 2018 - 09:11 ص

أبدى الإعلامى عمرو أديب، سعادته بهزيمة الأهلى من الأسيوطى وخروجه من كأس مصر، قائلاً: "حاجة تفرح وتشرح القلب، وحاجة تقول إن الحياة يوم فوق ويوم تحت، الحياة تتغير وفيها كل شيء يحدث".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون إي": "فى الزمالك بناخد الهدر وبنبقى رجالة مش زى الأهلاوية، عايزين جماهير الأهلى تحزن وتتألم وتئن، مش يقولوا لأ، عندنا مهمة قومية فى أفريقيا، ويتجاهلوا الهزيمة،. عايزين خمسة حزن لو سمحتوا، دا أنا شعرى راح كله من تريقة الأهلاوية عليا".

وتابع: "بهزيمة الأهلى نرى قانون الحياة مستمرًا ويطبق على الجميع، قانون الحياة أن اللى يمشى يتعب، والعطشان يشرب، والجعان يأكل، واللى يكسب يخسر، ناموس الحياة كان بايظ، وكان عندنا نادى علطول بيكسب، واتضح أنه بيخسر من نادى عظيم جبار، ونادى صغير جبار، مبروك للأسيوطى وعلى ماهر المدرب العظيم"

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