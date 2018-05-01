إخلاء 5 مناطق تحسبا لهطول سيول

01 مايو 2018 - 09:13 ص

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، استعداد المحافظة لهطول الأمطار منذ خمسة أيام، وكان هناك محاكاة للاستعدادات بالتعاون مع المنطقة العسكرية.

وأضاف "عبدالمنعم"، في مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، ويقدمه أحمد موسى، أنه تم إخلاء 5 مناطق قريبة من الجبال، وتوفير لهم أماكن بديلة، وأخذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على منازلهم.

وتابع أن جميع المديريات سواء التموين، أو التربية والتعليم، والشباب والرياضة، جميعهم مستعدون، وهناك غرفة عمليات خاصة بالسيول، وهناك إدارة للأزمة بأسلوب علمي.

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