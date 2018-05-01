تصريح صادم لـ"وزير التموين" بشأن بطاقات التموين

01 مايو 2018 - 09:17 ص

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أنه لن يتم استخراج بطاقات تموينية حاليا لمن هم دخلهم أكثر من 1500 جنيها.

وقال "المصيلحي"، في لقاء مع برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون إي " الفضائية، ويقدمه عمرو أديب، إنه لا يوجد استخراج بطاقات تموين جديدة حاليا إلا للفئات الأكثر احتياجا، مثل المعاقين، والمرأة المعيلة.

و أضاف ، بأن من لديهم معاش أقل من 1200 جنيها، ومن هم مرتبهم (بتفاصيله) أقل من 1500 جنيه يحق لهم استخراج البطاقات التموينية ، لافتا إلى أن من ليسوا في هذه الفئات لن يتم استخراج بطاقات تموينية لهم.

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