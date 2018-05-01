تحذير مخيف من الأرصاد للمواطنين

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الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية
الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية

إيمان هاني

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"الأرصاد" تزف بشرى سارة للمواطنين

حذر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية،  المواطنين من العاصفة الترابية قائلا: "إنه يجب على المواطن أن يغمض عينيه ويغلق فمه وأنفه، وينحني بوجهه للأرض لكي يبتعد عنها.

وأضاف  "عبدالعال"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية،  أن استنشاق الأتربة قد يؤدي للوفاة، لافتا إلى أن مرورها لن يأخذ أكثر من نصف دقيقة.

وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية قائلا: "إن أهم شيء هو أن يضع الشخص كمامة على فمه وأنفه، وإن لم يكن متاحًا الكمامة، فيضع يده بدلا منها، حتى لا تدخل الأتربة في رئتيه فتؤذيه.

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