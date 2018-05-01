سيد علي يواجه "محافظ الأقصر" بحقيقة صادمة

01 مايو 2018 - 09:24 ص

تقدم الإعلامي سيد علي بشكوي علي الهواء ضد محافظ الأقصر محمد بدر قائلا :" إحنا عندنا نا معلومات كتير بوجود مشاكل بالأقصر بسبب العاصفة الترابية و حبينا ناخد المعلومات الدقيقة من مصادرها ، لكن المحافظ رفض التواصل معنا، و عشان كدا أنا برفع شكوي للواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية و المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ".

و أضاف علي خلال برنامجه " حضرة المواطن المذاع عبر فضائية الحدث اليوم :" السيد محمد بدر محافظ الأقصر بيتهرب من الرد علي فريق الإعداد و تهرب من التواصل معنا لتعرف علي نتائج العواصف الترابية بالمحافظة.

و تابع علي :" السيد المحافظ قال لفريق الإعداد إحنا ملناش علاقة لا بعواصف ترابية ولا بأمطار ولا بسيول و قفل تليفونه ".

و استكمل سيد حديثه :" هل يليق بشخص مسئول أن يتعامل بهذا الأسلوب، بنتمني يكون في محافظ جديد يجيد التعامل مع الرأي العام".

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