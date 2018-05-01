سيد علي يواجه "محافظ الأقصر" بحقيقة صادمة

إيمان هاني
تقدم الإعلامي سيد علي بشكوي علي الهواء ضد محافظ الأقصر محمد بدر قائلا :" إحنا عندنا نا معلومات كتير بوجود مشاكل بالأقصر بسبب العاصفة الترابية و حبينا ناخد المعلومات الدقيقة من مصادرها ، لكن المحافظ رفض التواصل معنا، و عشان كدا أنا برفع شكوي للواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية و المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ".
و أضاف علي خلال برنامجه " حضرة المواطن المذاع عبر فضائية الحدث اليوم :" السيد محمد بدر محافظ الأقصر بيتهرب من الرد علي فريق الإعداد و تهرب من التواصل معنا لتعرف علي نتائج العواصف الترابية بالمحافظة.
و تابع علي :" السيد المحافظ قال لفريق الإعداد إحنا ملناش علاقة لا بعواصف ترابية ولا بأمطار ولا بسيول و قفل تليفونه ".
و استكمل سيد حديثه :" هل يليق بشخص مسئول أن يتعامل بهذا الأسلوب، بنتمني يكون في محافظ جديد يجيد التعامل مع الرأي العام".
شاهد الفيديو..
ظهر11:57 ص
فجر
03:44
شروق
05:15
ظهر
11:57
عصر
15:35
مغرب
18:39
عشاء
20:09