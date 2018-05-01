» سيد علي يتلقي خبرا صادما من مخرجة برنامجه على الهواء

01 مايو 2018 - 09:27 ص

تلقى الإعلامي سيد علي خبرا صادما له على الهواء من مخرجة برنامجه، حيث أخبرته بإحراز نادي الأسيوطي هدفًا ضد النادي الأهلي خلال مباراة أمس الاثنين.

ومن جهته غضب علي خلال تقديمه لحلقة برنامجه "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مخاطبا مخرجة البرنامج: "دا خبر تبلغيني بيه وأنا علي الهواء".

ثم داعب علي ضيفته من ذوي الاحتياجات الخاصة قائلا لها: "الأسيوطي جاب جون في الأهلي وأنتي بتضحكي، أنتي مبسوطة يعني".

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