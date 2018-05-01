» طرد فتاة بالقوة من دور سينما بسبب هذا الأمر

01 مايو 2018 - 09:35 ص

قام العاملون في معهد الفيلم البريطاني بطرد امرأة بالقوة من سينما "بي إف آي" في لندن.

المرأة صاحبة الـ25 عاما كانت تشاهد فيلم "ذي كود، ذي باد آند ذي أكلي"، حيث دخل العاملون وطلبوا منها مغادرة القاعة؛ بسبب ما وصفوه بـ"الضحك الشديد والمرتفع" ، بحسب الجارديان البريطانية.

ورفض العديد من الأشخاص الذين كانوا داخل القاعة الحادث، وأعربوا عن اشمئزازهم، وقالوا إنه علامة واضحة على "التعصب".

وأشاروا إلى أن المرأة الشابة كانت تضحك بصوت عال جدا "على لقطات من المفترض أن تضحك عليها".

فيما شقيقة الفتاة المطرودة إن أختها تعرضت لمعاملة سيئة ومهينة ، لافتو إلي أنها مستاءة من الطريقة التي تعاملوا بها معها، حيث كانت تشاهد فيلمها المفضل في ذكرى ميلادها.