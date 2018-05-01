انطلاق راديو وتليفزيون BSU بجامعة بنى سويف

01 مايو 2018 - 09:37 ص

أطلقت كلية الإعلام جامعة بني سويف راديو وتليفزيون BSU وسط حضور عدد من الصحفيين والإعلاميين.

طالب الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بتذليل كل الصعوبات أمام الطلاب ليصل إنتاجهم المتميز للجمهور وعرض برامجهم على شاشات كبيرة بمدخل الجامعة.

وأشاد الدكتور محمد زين عميد كلية الإعلام بالطلاب وحرصهم على تغطية الأخبار الميدانية لمحافظة بنى سويف خاصة منطقة الصعيد بشكل عام مشيرًا إلى أن ما يشكل عقل ووجدان الإعلامي ليس الكتاب فقط وإنما التدريب والثقافة العامة ومتابعة يومية للأحداث العالمية.

فيما عبرت الإعلامية منى سلمان عن سعادتها البالغة بعد عرض عدد من برامج التلفزيون والراديو مستبشرة بأن الإعلام في طريقه للأفضل ويسير في الطريق الصحيح بمثل هؤلاء الشباب الذين يمتلكون المعرفة والمهارة التكنولوجية، حيث عبرت بشكل خاص عن إعجابها بجودة أعمال الجرافيك والتصوير والمونتاج بالقناة.