التصريح بدفن جثة شاب سقط من الطابق الثانى بطنطا

01 مايو 2018 - 09:38 ص

قررت نيابة طنطا بمحافظة الغربية التصريح بدفن جثة شاب فى العقد الثالث من العمر سقط من نافذة منزلة بالطابق الثانى بمنطقة طه الحكيم بدائرة قسم أول طنطا بعد عدة أيام من محاولة إنقاذه بالمستشفى.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، بلاغًا من العقيد وليد الصواف مفتش مباحث المنطقة المركزية بسقوط شاب يدعى محمد على 33 عامًا من شرفة شقته بالطابق الثانى، بشارع طه الحكيم وتم نقله للمستشفى وتوفى عقب ذلك.

انتقل فريق بقيادة الرائد محمد صقر، رئيس مباحث قسم أول طنطا لمعاينة الشقة وللتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.