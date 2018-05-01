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سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

قضايا وحوادث

حركة المرور ــ ارشيفية
حركة المرور ــ ارشيفية

أحمد الشربينى

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سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

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سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

انتظمت الحركة المرورية بالشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وشهد كوبري أكتوبر، ونفق الأزهر، وشوارع فيصل وميدان رمسيس والتحرير والجلاء سيولة مرورية، كما شهد شارع البطل أحمد عبد العزيز وجامعة الدول العربية، سيولة في حركة سير السيارات، مع تكثيف تواجد الخدمات الأمنية.

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