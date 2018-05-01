تفاصيل الاعتداء على شرطيين بالجمالية

01 مايو 2018 - 09:45 ص

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى، بأنه أثناء مرور إحدى الخدمات الأمنية بمنطقة الجمالية، اشتبهت في أحد الأشخاص وأثناء استيقافه قام بالتعدي على بعض أفراد القوة بسلاح أبيض كان بحوزته محدثًا إصابات بعدد منهم وحاول الهرب.

وتمكن باقى أفراد القوة من السيطرة على المتهم وضبطه وتبين أنه يدعى أمير عبد الحميد محمد الجبالى، مقيم بالمحلة، وسبق اتهامه في قضيتين إحداث عاهة ومحكوم عليه غيابيًا بثلاث سنوات سجن، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حال الواقعة.