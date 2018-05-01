» إصابة "إيسكو" تربك حسابات "الريال" أمام "البايرن"

01 مايو 2018 - 09:53 ص

استبعد زين الدين زيدان بشكل رسمي النجم الإسباني إيسكو عن لقاء فريقه ريال مدريد مع بايرن ميونخ بناء على تقرير الجهاز الطبي للفريق الإسباني بسبب الإصابة.

وقالت تقارير صحفية إسبانية إنه تأكد رسميا غياب النجم الإسباني إيسكو عن لقاء فريقه ريال مدريد ضد بايرن ميونيخ في إياب دور نصف النهائي من دوري الأبطال يوم غد الثلاثاء.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنه على الرغم من عودة اللاعب المفاجئة للتدريبات، إلا أنه ما زال يشعر بآلام الإصابة.

يشار إلى أن إيسكو كان قد تعرض للإصابة في مباراة الذهاب أمام بايرن ميونيخ الألماني والتي انتهت بفوز الريال بهدفين لهدف واحد على ملعب "أليانز أرينا".

وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن أن اللاعب صاحب الـ26 عامًا من المحتمل أن يغيب عن الفريق الملكي ما بين أسبوعين إلى ثلاثة بعد إصابته بالتواء الغضروف الترقوي الأيسر.