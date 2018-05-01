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خطة متكاملة لاستقبال رمضان ببنى سويف و129 مسجدا للاعتكاف

قبلي وبحري

بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

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رفع شريف حبيب محافظ بني سويف درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية مشددًا على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة طوال شهر رمضان وذلك من خلال التوسع في معارض السلع التموينية والغذائية واللحوم بأنواعها وزيادة المعروض منها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وسيتم افتتاح 25منفذا متحركا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتستقبل مديرية الأوقاف ليالى رمضان بإقامة صلاة التراويح مع تخصيص بعض المساجد لأداء التراويح بجزء كامل علاوة على سهرات رمضانية يحييها قراء معتمدون ودروس يومية بالمساجد عقب صلاتي العصر والتراويح وقوافل رمضانية بمراكز الشباب وقصور الثقافة وتجهيز 12مكتبة عامة لاستقبال الرواد وعقد ملتقيات فكرية ومحاضرات دعوية في عواصم المراكز يحاضر فيها علماء الأزهر والأوقاف وإعداد وتجهيز 129 مسجدا لاعتكاف المصلين في العشر الأواخر من الشهر الفضيل.

كما أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف رفع درجة الاستعداد وإعلان حالة الطوارئ وتوفير الأمصال واللقاحات في كل المستشفيات المركزية والوحدات الصحية مع التشديد على مناوبات الأطباء وأطقم التمريض بهذه المواقع تحسبًا لاستقبال أية حالات طارئة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وأكد وكيل وزارة الصحة على تنظيم المديرية حملات بالأسواق بالتعاون مع مديريتى التموين والطب البيطرى للتأكد من صلاحية السلع المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك مع الحد من الإجازات خلال الشهر الكريم وخاصة في مرفق الإسعاف

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