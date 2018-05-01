» بالفيديو.. لهذا السبب عارضة أزياء تتشرد بالشارع

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قالت عارضة الأزياء التونسية خلال فترة التسعينيات، هند التركي، إنها تعاني من التشريد في الشارع بسبب تدهور أوضاعها.

وأضافت "هند" أثناء مشاركتها في برنامج تلفزيوني تونسي، "بعد وفاة والديها وإصابتها بمرض خطير في الرئة تدهورت حياتها، وانقطعت عن العمل، وقد تدهورت الأوضاع أكثر بعد أن تم إخراجها من منزلها".

وتابعت: "والدتي تعرضت للتحايل قبل وفاتها، ما فرض علي تسديد أقساط المنزل، الأمر الذي كان غير ممكن، ووجدت نفسي في الشوارع، وأحيانًا كنت أنام بجانب قبر والدتها، ما تسبب لها في مرض خطير".

وطالبت "هند" من وزارة الثقافة مساعدتها في محنتها وفي مراحل علاجها؛ لأن الأدوية باهظة الثمن.

 

شاهد من هنا..

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