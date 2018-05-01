18 لاعبًا بقائمة الزمالك استعدادًا للإنتاج

محمد عبد الحارس
أعلن خالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربي، المقرر لها مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب بتروسبورت في دور الثمانية لكأس مصر.
وضمت القائمة 18 لاعبًا:
حراسة المرمى : محمود جنش وعمرو صلاح.
خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود حمدي الونش محمود علاء و محمد عبد الغني وأحمد أبو الفتوح.
خط الوسط: طارق حامد و محمود عبد العزيز ومعروف يوسف ومحمود دونجا وأحمد توفيق ومحمد عنتر وأيمن حفني وعبد الله جمعة.
خط الهجوم: كاسونجو وباسم مرسي ويوسف اوباما.
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