» "ستورمى" تعود بـ"ترامب" للقضاء من جديد

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عرب وعالم

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ترامب

عمرو محمد-متابعات

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ممثلة إباحية

ترامب

جنس

ستورمي

عادت من جديد الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، بعد أن رفعت دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتهمه فيها بالتشهير.

ياتي ذلك بعد أن نشر "ترامب" تدوينة يشير فيها إلى أنها كذبت بشأن واقعة تلقت خلالها تحذيرًا ألا تبحث لقاء جنسيًا مزعومًا مع ترامب.

وكانت قد رفعت دانيالز، الدعوى بسبب تلك التغريدة، حيث شكك فيها ترامب في وجود رجل أظهرت الممثلة صورة مرسومة له بشأن الواقعة المزعومة في 2011، بعد خمس سنوات من اللقاء الجنسي المزعوم.

ونشر ترامب تدوينة على حسابه الخاص بـ"تويتر" قال فيها: "رسم بعد سنوات لرجل لا وجود له".

وقالت دانيالز، في الدعوى التي رفعتها أمام محكمة مانهاتن الاتحادية، إن ترامب يعرف أن ما قاله بشأن عدم وجود ذلك الرجل كذب، أو تجاهل للحقيقة، فيما لم يتسن الحصول على تعليق من ترامب أو محاميه.


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