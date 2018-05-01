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بالصور.. تحويل 54 موظفا حكوميا بكفرالزيات للتحقيق

قضايا وحوادث

إطلاق اسم النقيب مهندس محمد هانى لاشين شهيد عمليات القوات المسلحة بسيناء على مدرسة كفرالزيات الثانوي
إطلاق اسم النقيب مهندس محمد هانى لاشين شهيد عمليات القوات المسلحة بسيناء على مدرسة كفرالزيات الثانوي

محمد عبدالناصر

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قرر الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية اليوم الثلاثاء تحويل 54 من قوة العاملين بالصحة والزراعة والطب البيطرى للتحقيق بسبب عدم الانضباط الوظيفى نتيجة الغياب وترك العمل.

جاء ذلك القرار على خلفية مرور رئيس المدينة  أمس الاثنين على مستشفى كفرالزيات العام وتفقد قسمى الاستقبال والحروق ووحدة الغسيل الكلوى ورصد غياب وعدم تواجد 50 من قوة العاملين بالمستشفى عبارة عن " 22 طبيبا و16 ممرضة و12 إداريًا".

كما أجرى " شعلان" مرورًا على الإدارة الزراعية وتبين عدم تواجد موظفين وكذا الإدارة البيطرية وتبين عدم تواجد موظف فيما تبين انتظام العمل بمستشفى الصدر.

وشهد رئيس المدينة يرافقه الجوهرى سراج مدير إدارة كفرالزيات التعليمية مراسم إطلاق اسم النقيب مهندس محمد هانى لاشين شهيد عمليات القوات المسلحة بسيناء على مدرسة كفرالزيات الثانوية بنين بحضور والده.






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