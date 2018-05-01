"عبد العظيم" يكشف سرًا بشأن عمرو أديب

01 مايو 2018 - 10:47 ص

قال الناشط السياسي حازم عبد العظيم، إن الإعلامي عمرو أديب سيترك ON E قريبًا!.

وأضاف في تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" مداعبًا بها أديب، قائلًا: "هتروح فين يا عمورة؟ ده أنت العامود يا راجل!"

وتابع،: "يبدو أن أخيرًا الأجهزة عرفت أن الملايين المصروفة على إعلام التطبيل والنفاق اللي بتشتمنا ليل نهار فشلت فشل ذريع، عمومًا خير!".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "عبد العظيم" حيث قال محمود توفيق: "أعتقد أنه هيرجع يقدم برنامج تياترو أو سوارية وفن، زى مني الشاذلي ومحمود سعد، وتنتهي التوك شو السياسي".

فيما رد "عبد العظيم" عليه بقوله: "وهو عمرو كان بيعمل تو شو سياسي؟!.. ده توك شو مبرراتي، ماهواش إبراهيم عيسى ولا محمود سعد كان ليهم موقف واضح عشان كده ركنوهم".