ضبط 11 مسئولًا بتهمة تسهيل الاستيلاء على البطاقات التموينية

01 مايو 2018 - 11:00 ص

تمكنت مباحث التموين والتجارة من ضبط 11 مسئولا بمديرية تموين القليوبية لاتهامهم بالتوطؤ في الاستيلاء على البطاقات التموينية للمواطنين.

تلقى اللواء أنــور سعيد مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين والتجارة الداخلية، بلاغَا يفيد تواطؤ عدد من رؤساء مكاتب التموين بمحافظة القليوبية مع اللجان المكلفة من مديرية تموين القليوبية بفحص البطاقات التموينية الحديثة التي لم تسلم لأصحابها عقب مرور ستة أشهر على إصدارها وقبل تسليمها لمخازن وزارة التموين متعمدين عدم إثبات المخالفات المالية وفقًا للوائح العمل المنظمة في ذلك الشأن.

وقال بيان المباحث، إنه تبيّن قيام 5 من رؤساء مكاتب تموين القليوبية، و6 مسئولين بمديرية التموين بالقليوبية، بمزاولة نشاطهم المؤثم قانونًا؛ بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم للاستيلاء على أموال الدعم التي كفلته الدولة للمواطنين، بقيامهم باستخدام البطاقات التموينية الذكية المنشأة حديثا وغير المسلمة لأصحابها وصرف مقررات الخبز لدى مخابز تابعة للمديرية قبل تسليمها لمخازن وزارة التموين، مما يعد استيلاءً على أموال الدعم.

كما تبين من الفحص قيامهم بتسليم 4394 بطاقة تموينية لمخازن وزارة التموين لم يثبت بهم أي مخالفات مالية وبالكشف عن عينة عشوائية عددها 113 بطاقة تموينية من البطاقات المسلمة بمعرفة شركة سمارت المنفذة والمسئولة عن منظومة الخبز.

وأفادت تقارير بأن العينة العشوائية من البطاقات استخدمت في صرف 67891 رغيفًا تقدر بمبلغ 41894 جنيها.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، قامت مجموعات عمل من ضباط الإدارة تحت إشراف اللواء عصام عبد العزيز مساعد المدير للمنطقة المركزية وبرئاسة العميد محمود حجاب ـ مدير إدارة مكافحة جرائم الدعم بالاشتراك مع مديرية أمن القليوبية (إدارة مباحث التموين)، حيث أمكن ضبط المتهمين.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.