حبس تشكيل عصابى بالمنيا 4 أيام تحصص فى سرقة المحمول

01 مايو 2018 - 11:02 ص

قررت نيابة مركز ملوى تحت إشراف المستشار أحمد لفولى المحامى العام لنيابات جنوب حبس تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص 4 أيام بتهمة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين.

وكان تلقى اللواء ممدوح عبد المُنصف مُدير أمن المنيا إخطارًا من مأمور قسم شرطة ملوي، بتلقيه عدة بلاغات بقيام كل من هشام.م. س. 28 عامًا، عاطل والسابق اتهامة فى عدد 8 قضايا متنوعة(سرقة- سلاح لبيض – سلاح ناري) و السيد. ع. م. 29 عامًا، عاطل السابق اتهامة فى (2) قضية ( هتك عرض – سرقة هاتف)، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات وخطف الهواتف المحمولة من المارة حال سيرهم بالطريق العام مُتخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبإجراء التحريات، جرى التأكد من المعلومات أنّ المُتهمين معروف عنهما سرقتهما للهواتف المحمولة وبتقنين الإجراءات تم ضبطما أثناء سرقتهما هاتف محمول من أحد الأشخاص، وبمواجهتهما بما جاء بالتحريات وما أسفر عنه الضبط أقرا بصحتها وأنهما ارتكبا 8 وقائع مُماثلة، وباعوا الهواتف المحمولة المستولى عليها لكل من: أحمد. ج. م. 32 سنة السابق اتهامه في 2 قضية (سرقة - ضرب)، ومحمود. ج. م. 30 عامًا، و محمد. ر. ش 35 عامًا، (جميعهم أصحاب محلات لبيع الهواتف)، وضُبطوا بحوزتهم 17هاتف محمول، وأكدوا علمهم أنها من مُتحصلات سرقات، وبعرضها على المجني عليهم تعرفوا عليها.

وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.