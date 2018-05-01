تفاصيل اجتماع وزير الرياضة بمسئولي "الجبلاية"

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اتخذت الشركة المصرية للاتصالات راعى الكرة المصرية، قرارًا بإزالة صور اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني والمحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، من على طائرة المنتخب في كأس العالم روسيا 2018.

وأعلنت الشركة أنها متنازلة بشكل رسمي عن حقوقها دون توقيع أي غرامات على اتحاد الكرة، وتم إبلاغ شركة «مصر للطيران»، بهذا القرار لإزالة اللاعب وفقًا لما نشرته "الوطن".

جاء ذلك خلال الجلسة التي جمعت خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، ومسئولي اتحاد الكرة، بمنزل هانى أبو ريدة رئيس مجلس الجبلاية، بحضور إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى، وعصام الحضرى قائد المنتخب ممثلاً عن اللاعبين.

في السياق ذاته تمسك "أبو ريدة"، بتوزيع 40 مليون جنيه من قيمة عقد رعاية اتحاد الكرة، على قائمة منتخب مصر التي ساهمت فى تحقيق حلم الشعب المصرى بالتأهل لكأس العالم.

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