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حزب السعادة يقرر خوض الانتخابات التركية بهذا المرشح

عرب وعالم

تركيا
تركيا

عمرو محمد-متابعات

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"الفضالي" يعتذر عن الترشح للانتخابات الرئاسية

قرر حزب السعادة التركي، خوض الانتخابات الرئاسية التركية المبكرة، والتي ستقام في 24 من يونيو.

وقد اكد الحزب في بيان له أن رئيسه "تمل قره مولا أوغلو" هو المرشح الرئاسي لهم في الانتخابات، ضد الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان.

يأتي ذلك بعد إعلان حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية عن أنه سيكشف عن مرشحه لانتخابات الرئاسة التركية يوم الجمعة المقبل .

وكان قد أعلن الرئيس التركي  رجب طيب أردوغان  إجراء  انتخابات مبكرة  في الرابع والعشرين من شهر يونيو المقبل، أي قبل عام ونصف العام على موعدها المقرر .


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