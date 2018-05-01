تفاصيل عملية سرية نفذها "الموساد" في إيران

01 مايو 2018 - 11:13 ص

كشف مسئول إسرائيلي عن عملية سرية تم تنفيذها في يناير الماضي بإيران من قبل "الموساد" حصل من خلالها على نصف طن وثائق سرية عن الملف النووي الإيراني.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، من بينها صحيفة "هآرتس"، عن المسؤول الإسرائيلي تصريحاته التي أدلى بها لصحيفة “نيويورك تايمز″ الأمريكية، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عرض هذه العملية مساء الاثنين الماضي.

وأضاف المسئول الذي رفض ذكر اسمه أن عملية رصد مكان الوثائق بدأت في فبراير 2016، حيث تم حفظ المعلومات السرية عن البرنامج النووي في ذلك المكان، وخضع للمراقبة إلى حين تنفيذ العملية، بحسب "الأناضول".

وأفاد المصدر، أن تقديم الوثائق للجمهور الإسرائيلي والعالم تم متأخرا بسبب تحليل المواد وترجمتها.

فيما لم يصدر أي تعليق من السلطات الإيرانية حول هذه المزاعم.

ومساء الإثنين، قال نتنياهو إن إسرائيل لديها أدلة على أن إيران تعمل على برنامج سري للاستحواذ على سلاح نووي، مشيراً أن تل أبيب زودت واشنطن بالمعطيات اللازمة.

كما أعلن مكتب نتنياهو، أن الأخير اتصل هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وكذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بخصوص الوثائق المزعومة عن الملف النووي الإيراني.

وأضاف أن إسرائيل حصلت على 55 ألف صفحة من المعلومات الاستخباراتية، ومحفوظة كملفات في 183 قرصاً مدمجاً، بشأن الملف النووي الإيراني، معتبراً أن تلك المعلومات ستجرم إيران بشأن ملفها النووي.

وفي 2015، وقعت إيران اتفاقاً منتصف 2015، حول برنامجها النووي، مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن "روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا" بالإضافة إلى ألمانيا، وهو ما عارضته تل أبيب بشدة.

وينص الاتفاق النووي على التزام حكومة طهران بالتخلي لمدة لا تقل عن عشر سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي وتقييده بشكل كبير بهدف منع إيران من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، وذلك مقابل رفع العقوبات عنها.