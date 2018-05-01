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عامل يتهم مستشفى بالتسبب في وفاة زوجته بالغربية

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الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية - أرشيفية
الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية - أرشيفية

محمد عبدالناصر

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العناية المركزة

مستشفي خاص

طفلة رضيعه

الولاده القيصرية

مشاكل فى الكبد

اتهم محام فى طنطا، مستشفى "ا.ا" أحد المستشفيات الخاصة فى طنطا، بالتسبب فى وفاة زوجته عقب إجرائها عملية ولادة قيصرية، والإهمال الطبى فى علاجها ما تسبب فى دخولها فى غيبوبة ووفاتها تاركة له طفلة عمرها 10 أيام.

ذكر هانى مدحت، زوج الضحية، أن زوجته ياسمين أمير 29 عاما، دخلت مستشفى "أ.أ" الخاص فى طنطا، يوم 19 ابريل الماضى، لإجراء عملية ولادة قيصرية، وظلت فى غرفة العمليات نحو 3 ساعات، وعلى يد الدكتورة "ر.فـ"، طبيبة نساء وتوليد.

وأشار زوج الضحية فى بلاغه الذى يحمل رقم 3526 إدارى، ثان طنطا، أن زوجته خرجت من غرفة العمليات ولم تمض سوى ساعة، وفوجئوا بخروج دم من فمها وتدهور حالتها الصحية وتوقف عضلة القلب ما استدعى الأطباء لدخولها غرفة العناية المركزة وانعاش القلب أكثر من مرة، ثم دخولها غرفة العمليات مرة أخرى، وطلبوا منه الامضاء على إقرار بأنه يوافق على استئصال الرحم كونه السبب فى تدهور حالتها الصحية.

وأضاف "مدحت"، أن زوجته ظلت فى غرفة العمليات نحو 5 ساعات، وتم وضعها فى غرفة العناية بعدها، وتحسنت حالتها بعض الوقت، وسرعات ما تدهورت حالتها مرة أخرى، واصيبت بفشل كلوى وأجرى لها 5 جلسات غسيل، الى جانب ومشاكل فى الكبد وتوقف عضلة الرئة وتدهورت حالتها ودخلت فى غيبوبة 8 أيام حتى توفيت يوم الأحد الماضى، تاركة له طفلة عمرها 10 أيام.


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