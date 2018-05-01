"صلاح" يحصد جائزة لم يحصل عليها لاعب أفريقي

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ليفربول

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حصد اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي لقب أفضل لاعب في استفتاء رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا.

وفاز صلاح في وقت سابق بجائزة رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين بعدما سجل 43 هدفا في كل المسابقات.

وأصبح صلاح أول لاعب أفريقي ينال هذه الجائزة المهمة.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول مع روما في إياب قبل نهائي دوري الأبطال في العاصمة الإيطالية غدا الأربعاء بعدما فاز 5-2 ذهابا في ملعب أنفيلد حيث سجل صلاح هدفين وصنع هدفين إضافيين.


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