أسعار الذهب في تعاملات اليوم

01 مايو 2018 - 11:54 ص

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تراجعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 646 جنيهًا في السوق المحلية، بعد أن وصل إلى 663 جنيهًا في الأيام الماضية.

ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:

عيار 18 مبلغ 554 جنيها

عيار 21 :646 جنيها

عيار 24 : 738 جنيها

الجنيه الذهب : 5186 جنيها

الأوقية : 1300 دولار

أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.