تفسيران للبس فستان خطوبة أحمر في المنام

01 مايو 2018 - 12:03 م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أني لابسة فستان خطبة لونه أحمر. وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الفستان للعزباء يدل على الارتباط والزواج، وكونه أحمر اللون فسوف يكون قريبا إن شاء الله، واللون الأحمر للمرأة خاصة يدل على الخير والرزق والقوة وقوة العاطفة والفرحة وشدة الشغف والحب وتحقيق أمينة، وللعزباء يدل على زواجها من رجل صالح تشعر معه بالأمان والاستقرار، و يُكِنُ لها مشاعر جميلة، و يحرص على سعادتها. والملابس الحمراء تدل على زيادة الأرباح أو التوفيق فى العمل أو الدراسة.

وأرجو الحذر فقد يدل اللون الأحمر على الخطأ أو ذنب تفعليه ولو بدون قصد، ويدل على تقلب المزاج والتعامل مع الآخرين بشدة وحدة. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

*****************

أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666