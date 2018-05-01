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شركة فرنسية كبرى دعمت داعش سوريا

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وكالات

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أفادت مصادر قضائية فرنسية بأن تحقيقات استمرت 11 شهرا كشفت عن أن شركة لافارج الفرنسية السويسرية للأسمنت كانت تدعم التنظيمات الإرهابية في سورية وبالأخص تنظيم داعش.

وذكرت المصادر وفق وسائل إعلام فرنسية أن الدعم الذي قدمته الشركة لتنظيم داعش تمثل في إعطاء التنظيم كميات من الأسمنت ليتصرف بها.

وأوضحت أن الشركة اعتمدت طرقا عدة لحماية منشآتها في منطقة الجلابية في سورية، من بينها "دفع أموال للجماعات المسلحة وشراء كميات من الوقود من تنظيم داعش".

وبدأت شركة لافارج في أكتوبر 2010 تشغيل مصنع للإسمنت في الجلابية في شمال سورية وأنفقت عليه 680 مليون دولار، أي قبل اندلاع الاضطرابات في البلاد بستة أشهر.

واعتبارا من عام 2013، انهار إنتاج الأسمنت وفرض داعش وجوده في المنطقة، لكن وخلافا لشركة النفط "توتال" وغيرها من المجموعات المتعددة الجنسيات، قررت لافارج البقاء في سوريا.

يذكر أن القضاء الفرنسي وجه في سبتمبر 2017 تهمة "تمويل مخطط إرهابي" لإريك أولسن المدير العام السابق لشركة لافارج هولسيم، وذلك في إطار تحقيق حول قيام الشركة بتمويل داعش بصورة غير مباشرة.


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