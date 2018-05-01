ضبط 1300 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر وعصائر "فاسدة" بالغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 1300 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر، و600 عبوة عصير فاسدة، و50 أسطوانة غاز منزلية مدعمة داخل مصنع طوب.

كان العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين بالغربية قد تلقى إخطارًا من العقيد محمد عز وكيل مباحث الإدارة بنتائج المجهودات، وشملت ضبط السيارة رقم 1978 د.ى.ط قيادة مجاهد.ح – 33 عاما حال مرورها أمام نقطة مرور الرجدية بدائرة قسم ثان طنطا، محملة بـ 1300 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر، وغير مسجلة بوزارة الزراعة.

كما تم ضبط (أشرف.ع – 42 عاما) صاحب مصنع لتصنيع العصائر بقرية شبرا اليمن بمركز زفتى، وبحوزته 600 عبوة عصائر فاسدة و1 تانك معبأ عصائر زنة 500 كيلو بدون بيانات وضبط ( أبوالمكارم.ح – 32 عام) مقيقم بقرية كفرالشيخ على بمركز كفرالزيات المدير المسئول عن مصنع طوب ملك ( قطب.ق) بذات القرية، وبحوزته 50 اسطوانة غاز منزلية مدعمة تستخدم فى تصنيع الطوب بالمخالفة للقانون.

تم التحفظ على المضبوطات فى جميع الوقائع، وتحرير المحاضر وإخطار النيابات المختصة للتحقيق.