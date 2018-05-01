» موعد والقنوات الناقلة لمباراة "الريال" و"بايرن"

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ساعات قليلة وتنطلق صافرة الحكم التركي كونيت شاكر، ومعها تتجه أنظار محبي وعشاق الكرة العالمية، صوب ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد، حينما تقام مباراة من العيار الثقيل بين ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والمذاع على "بي ان سبورت 1".

الفريقان تقابلا قبل ذلك 26 مرة، استطاع البايرن تحقيق المكسب في 12 لقاء وسجل 40 هدفا، بينما فاز الريال في 11 لقاء وسجل 40 هدفًا هو الأخر.

اللقاء يقام وسط غيابات بالجملة بين كل الفريقين حيث يغيب عن البايرن نجم وسط الملعب التشيلي أرتورو فيدال ونجم الدفاع الألماني جيروم بواتينج بداعي الإصابة، فيما يدخل الريال وسط غياب لكل من الظهير الأيمن داني كارفاخال عن المباراة بعد إصابته في عضلة الفخذ بساقه اليسري، كما يعاني إيسكو من التواء في كتفه الأيسر.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى بفوزر الريال بهدفين لهدف، وهذه النتيجة تبقي أمل الفريقين قائم في التأهل.


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