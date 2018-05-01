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فانوس "صلاح" يزين شوارع الغربية فى شهر رمضان

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فانوس "صلاح" يضىء ليالى شهر رمضان
فانوس "صلاح" يضىء ليالى شهر رمضان

محمد عبدالناصر

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محافظة الغربية

فانوس رمضان

محلات بيع وهدايا

مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم  بروسيا، فى شهر يونيو المقبل، والذى سيتزامن مع شهر رمضان المبارك، بدأ عدد من أصحاب المطابع والمصانع الصغيرة، بسبب حب الجماهير للساحر محمد صلاح، في طباعة صوره وهو يحمل فانوس رمضان، وتعتلى وجهه "ابتسامته الصافية"، لتكون صور أبومكة فى يد كل طفل مصرى، ولم تكتف هذه المصانع بالفوانيس فقط، وإنما وضعوها على "حبال الزينة"، والتى تكون شاهدة على فرحة الكبار والصغار بحلول الشهر الكريم فى شوارع الغربية.

الحاج سعيد أغا يملك مطبعة فى كفرالزيات  قال لـ"المصريون" إن المطبعة لم تعمل بهذا الشكل الكبير بسبب الحالة الاقتصادية الصعبة التى مرت بها الدولة، وكان السبب فى عملها هو تألق الفرعون المصرى صلاح فى الدورى الإنجليزى، وهو ما دعا عددًا كبيرًا من أصحاب المكتبات والأشخاص العاديين لطلب طباعة جميع صوره على المنتجات المختلفة، خاصة الفوانيس وزينة رمضان.

وأضاف: "ببركة أبومكة جئت بعمالة إضافية، حتى نتمكن من تلبية طلبات الزبائن، وهو ما ساعد عددًا كبيرًا من الشباب على إيجاد فرصة عمل، لأن المنتج الواحد يحتاج 10 عمال حتى يخرج للنور، وبصراحة محمد صلاح أصبح بالنسبة للمطبعة هو (أكل عيش كويس)، وساهم فى مساعدة مئات أو آلاف الأسر التى تعمل بمنتجاته فى فتح بيوتهم"

فى المقابل يتواجد فانوس محمد صلاح في معظم محال لعب الأطفال بالغربية، استعدادًا لبيعه في شهر رمضان، ويلقى الفانوس شهرة واسعة بين الأطفال، وأقبل عدد كبير منهم وبالتحديد في قرية نجريج مسقط رأس صلاح على شراء الفانوس.

وقال ايهاب صبرى، صاحب محلات مدهش لبيع الهدايا، بكفر الزيات إن "شحنة فوانيس قادمة من الصين تحمل صور النجم محمد صلاح تتراوح أسعارها بين 100 و200 جنيه، حسب حجم الفانوس، ومنها فوانيس محمل عليها أغاني لمحمد صلاح لاقت إقبالًا كبيرًا من الأطفال".







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