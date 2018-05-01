  • الثلاثاء 01 مايو 2018
  • بتوقيت مصر02:47 م
بحث متقدم
أسامة حافظ

زعيم الجماعة الإسلامية يفاجئ الشباب بهذا الأمر

فانوس "صلاح" يضىء ليالى شهر رمضان

فانوس "صلاح" يزين شوارع الغربية فى شهر رمضان

صورة الخبر

هل يصبح "جاويد" أول رئيس وزراء "مسلم" لبريطانيا؟

السيسي

"السيسي" يستقبل وفدا من المعهد اليهودي

أحمد ابو الغيط

أبو الغيط: هذا ما عرضته إسرائيل على "مبارك"

أبو العلا ماضي

أبو العلا ماضي: حسبنا الله ونعم الوكيل

ريال مدريد

موعد والقنوات الناقلة لمباراة "الريال" و"بايرن"

مرسي

ماذا حدث بين "مرسى" و"أبو مازن" بشأن صفقة القرن

صلاح

"صلاح" يحصد جائزة لم يحصل عليها لاعب أفريقي

أحرنوت: صفقات بالملايين بين "الموساد" و الإمارات

تفاصيل عملية سرية نفذها "الموساد" في إيران

سقوط عصابة التنقيب عن الآثار فى الخليفة

قضايا وحوادث

القبض على عاطل أثناء التنقيب عن الآثار بالجيزة
القبض على عاطل أثناء التنقيب عن الآثار بالجيزة

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

منقبون عن آثار يدفنون زميلهم في حفرة التنقيب

#

تحطم طائرة عسكرية في البحر المتوسط

#

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب ساحل المحيط الهادي

#

انهيار منزل على شخص أثناء التنقيب عن الذهب بسفاجا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على عصابة التنقيب عن الآثار داخل عقار يمتلكه فكهانى بمنطقة الخليفة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الخليفة، معلومات تفيد بقيام "إسماعيل .ق.م" 43 سنة فكهانى، و"إسلام .أ.م.م" 27 سنة عامل، و"مصطفى .ا.ر" 35 سنة عامل، و"وليد.ر.س" 34 سنة عامل، و"مروان .ر.ع" 34 سنة عامل، و"محمد .ح. م" 50 سنة عامل، ينقبون عن الآثار بالعقار سكن الأول.

وتبين صحة المعلومات، وباستهدافه تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم حال حفرهم داخل العقار، وعثر بداخله على حفرة قطرها 4 أمتار × 4 أمتار بعمق 6 أمتار وأدوات تنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يلعب مع الإرهابيين في سيناء ؟!

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

لاري كينج .. حوار مع رئيس لم يولد

فراج إسماعيل

#إحنا_آسفين_يا_صلاح

حسام فتحي

تصفية "البطش" .. رسالة البلطجة مجددا ً !

د. حسام عقل

(ابن سيناء يطالب بتحويلها إلى هونج كونج الشرق)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» نتنياهو يحسم الأمر حول محاربة إيران
» "بيل جيتس" يرفض منصبا مهما عرضه ترامب
» سيدة تناشد وزير الداخلية تنفيذ حكم قضائي ضد طليقها أمين الشرطة
» سجال بين هنيدي و"صلاح" حول أرض النفاق
» كوميكسات ساخرة من هزيمة الأهلي بالكأس
» الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة الترجي
» بالفيديو.. فتاة سعودية تجمع 1.5مليون متابع في وقت قياسي
» شاهد.. إجبار سوريين على الهتاف لبشار
» حارس الزمالك يسخر من هزيمة الأهلي
» موعد والقنوات الناقلة لمباراة "الريال" و"بايرن"
» موعد استلام "صلاح" جائزة لاعب العام في بلاد الإنجليز

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:44

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت