» سجال بين هنيدي و"صلاح" حول أرض النفاق

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أسامة حافظ

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دار سجال بين الفنان الكوميدي النجم محمد هنيدي ولاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، حيث وجه "هنيدي"، رسالة إلى متابعيه على "تويتر"، قائلًا: "طب عايز مساعدتكوا، عايزين نعمل شعار لمسلسلي أرض النفاق في رمضان زي "هتشوف اللي عمرك ماشوفته" والكلام ده بس خاص بالكوميديا".

وتابع علي حسابه الخاص بـ"تويتر"، قائلًا: "خصوصًا أننا عاملين شغل هيعجبكوا أوي مستني اقترحاتكوا للشعار ووروني الإبداعات"

فيما رد "صلاح" عليه بقوله: "أنا كا بهير انبهرت".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة هنيدي، حيث قال محمد رجب: "مرحبًا بالنفاق فى أرض الأخلاق".

وتابع آخر بقوله: "لو أنت جاي ف مترو الأنفاق.. محمد هنيدي أستاذ ف النفاق".

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