» سجال بين هنيدي و"صلاح" حول أرض النفاق

عمرو محمد
دار سجال بين الفنان الكوميدي النجم محمد هنيدي ولاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، حيث وجه "هنيدي"، رسالة إلى متابعيه على "تويتر"، قائلًا: "طب عايز مساعدتكوا، عايزين نعمل شعار لمسلسلي أرض النفاق في رمضان زي "هتشوف اللي عمرك ماشوفته" والكلام ده بس خاص بالكوميديا".
وتابع علي حسابه الخاص بـ"تويتر"، قائلًا: "خصوصًا أننا عاملين شغل هيعجبكوا أوي مستني اقترحاتكوا للشعار ووروني الإبداعات"
فيما رد "صلاح" عليه بقوله: "أنا كا بهير انبهرت".
وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة هنيدي، حيث قال محمد رجب: "مرحبًا بالنفاق فى أرض الأخلاق".
وتابع آخر بقوله: "لو أنت جاي ف مترو الأنفاق.. محمد هنيدي أستاذ ف النفاق".
عصر03:35 م
فجر
03:44
شروق
05:15
ظهر
11:57
عصر
15:35
مغرب
18:39
عشاء
20:09