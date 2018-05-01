» سيدة تناشد وزير الداخلية تنفيذ حكم قضائي ضد طليقها أمين الشرطة

01 مايو 2018 - 01:29 م

ناشدت سيدة مطلقة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار طالبة منه التدخل من أجل تنفيذ حكم قضائي صادر بحق طليقها الذي يعمل أمينا للشرطة في الوزارة.

وقالت السيدة ضحى محمود السيد المقيمة بمحافظة الفيوم -مركز سنورس- شارع الجراج إنه صدر لصالحها أحكام قضائية في الجنحة رقم 29098 لسنة 2015 والمستأنفة برقم 16428 لسنة 2017 حصر 239 لسنة 2018 ضد طليقها المدعو أحمد عبد الواحد السيد ويعمل أمين شرطة نجدة مصر القديمة – مديرية أمن القاهرة "قسم عين الصيرة".

وأضافت السيدة ضحى في شكواها أنه ورغم تقدمها باستعجال لتنفيذ الحكم لمركز شرطة سنورس إلا أنه لم يستجب أحد لها معللة ذلك بأن طليقها يعمل في الشرطة وهو ما يدفع زملائه إلى مجاملته .

وأشارت المطلقة الشاكية إلى أن طليقها وأخوته الذين يسكنون في نفس الشارع محل إقامتها يمارسون بحقها وبحق والديها وأخيها الوحيد البطش والتهريب حيث لفق لها ولوالدتها العديد من المحاضر فضلا عن التهديد الدائم لهم بالسجن في حال لم يتم التنازل عن الجنحة.

واختتمت المطلقة شكواها بالاستغاثة بوزير الداخلية باتخاذ اللازم قانونا حيال المشكو في حقه وحمايتها وأسرتها وتنفيذ القانون وأحكام القضاء







