ضحية جديدة لـ"صلاح" في "الريال"

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ليفربول

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دون بالون

عرض نادي ريال مدريد الإسباني على نادي ليفربول الإنجليزي المحترف بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح  التخلي عن لاعبه "لوكاس فاسكيز" لتخفيف القيمة المالية من صفقة "صلاح" المقرر إنهاؤها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع "دون بالون" الإسباني، أن ريال مدريد يفكر في عقد صفقة تبادلية مع ليفربول عن طريق التخلي لوكاس فاسكويز في نظير التعاقد مع صلاح ودفع مبلغ مالي، مضيفًا أن الريدز ستفكر في بيع الفرعون المصري بشرط الحصول على 175 مليون جنيه إسترليني وهو ما دفع فلورنتينو بيريز، رئيس الفريق الملكي، للتفكير برحيل بأحد لاعبيه من أجل تخفيض المبلغ المالي.

جدير بالذكر أن صلاح يتألق في صفوف ليفربول منذ انضمامه إليه قادمًا من روما الإيطالي في بداية الموسم، خاصة أنه يحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفًا قبل جولتين على النهاية، فضلاً عن اعتلائه لصدارة هدافي العالم بالتساوي مع ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، برصيد 43 هدفا.


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