حفيدة "البرادعي" تثير الجدل بـ4أسئلة

01 مايو 2018 - 02:27 م

قال الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، إن حفيدته طرحت عليه أربعة أسئلة، يري أنها جوهر التعليم.

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا: "أسئلة لحفيدتي 7 سنوات فى مدرستها فى لندن، إذا كان اسمك مختلف هل حتكونى مختلفة؟، وثانيًا، هل كانت حتفرق لو مكنشى لكى اسم؟.

وتابع "البرادعي" علي لسان حفيدته قائلًا: "هل كل شخص كويس دايمًا سعيد وهل بعض الناس أهم من غيرهم، واختتم أسئلتها بقولها، وهل تتساوى المرأة مع الرجل؟

واختتم البرادعي تدوينتة بقوله: "التفكير وغرس القيم الأساسية زى قيمة الإنسان والمساواة هما جوهر التعليم".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة البرادعي حيث قال، محمد وفيق، "الإصلاح ممكن يا بوب لو صدقت النيات لكنهم أبدا لم ولن يكونوا صادقين"

وأضاف آخر قائلًا، "ما شاء الله وهيا عرفت تجاوب علي الأسئلة دي، أنا كبير ومش فاهمها أصلا"