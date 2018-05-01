إحنا_آسفين_يا_صلاح

.. وللأسف كل من شاهد مباراة صلاح الأخيرة لاحظ عدم تركيزه وإضاعته للفرص التهديفية التي لا تضيع، وكان من الواضح تأثره النفسي، وهناك ملاحظات لابد من الاستفادة منها في «أزمة صلاح والجبلاية» والتي انتهت بما

يمكن اعتباره اعتذارا وتراجعا من أباطرة «الجبلاية» على لسان وزير الرياضة: