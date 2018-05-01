إحنا_آسفين_يا_صلاح

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شذرات : حسام فتحي

.. أيام وتنتهي - على خير - أزمة «أيقونة مصر» محمد صلاح مع اتحاد «الجبلاية» الشهير بالاتحاد المصري لكرة القدم الذي أدخل النجم الدولي، وأدخل مصر في أزمة دون «لزمة»!
وزير الرياضة قال: «اتفقنا مع اتحاد الكرة ومفيش مشاكل وصلاح ابننا، ومش معقول حقوق تجارية أو فلوس تأثر على أي علاقة أو على تركيزه، وسنستجيب لكل طلباته».
ورد صلاح بتغريدة: «أنا بشكر كل الناس على دعمكم الكبير. النهاردة، في الحقيقة رد الفعل كان غير طبيعي وأسعدني جدا تفاعلكم.. إحنا أخدنا وعد بحل الموضوع وإن شاء الله في طريقه للحل.. شكراً لكم مرة ثانية».
.. وللأسف كل من شاهد مباراة صلاح الأخيرة لاحظ عدم تركيزه وإضاعته للفرص التهديفية التي لا تضيع، وكان من الواضح تأثره النفسي، وهناك ملاحظات لابد من الاستفادة منها في «أزمة صلاح والجبلاية» والتي انتهت بما يمكن اعتباره اعتذارا وتراجعا من أباطرة «الجبلاية» على لسان وزير الرياضة:
أولا: أصل المشكلة كان وضع صورة صلاح «منفردة» بجوار شعار شركة خدمات الهواتف المحمولة المصرية الراعية للمنتخب على الطائرة التي ستحمله إلى مونديال روسيا، دون استئذانه، أو الأخذ في الاعتبار تعاقداته الإعلانية مع شركة دولية منافسة، مما وضعه في موقف قانوني حرج.
ثانيا: بغض النظر عن عدم «الحرفية» في التعامل مع نجم بحجم صلاح، جاء رد «الجبلاية» على استفسار صلاح ووكيل أعماله خاليا أيضا من «الاحترافية»، وحاملا عبارات ذهبت بالخلاف إلى «أبعاد وطنية» لا علاقة لها بالأزمة مثل: «إذا كان اللاعب لديكم مجرد موكل، فإنه بالنسبة لنا ابن عزيز نفتخر دائما بانتمائه الوطني، وحسه المصري»!!.. الأمر الذي تلقفته فضائيات الفتنة، ونفخت فيه!!
ثالثا: مجرد تفكير «اتحاد الجبلاية» في فصل وتمييز صورة صلاح عن بقية زملائه، بدلا من ان يتوسطهم أو يتقدمهم مثلا، أمر يجافى معايير التعامل النفسي مع شباب يتحملون مسئولية تمثيل مصر، ويولد الأحقاد بين الزملاء، والأرجنتين نفسها وضعت صورة ليونيل ميسي بين زملائه!!
رابعا: على ذكر «ميسى»، وصل الأمر بصحيفة مصرية يومية زميلة لأن تضع عنوانا أمس يقول: «الحذاء الذهبي.. ميسى الأوفر حظا «يصفع» صلاح ويحطم آماله في حصد الجائزة»!!.. هكذا وصل عدم المهنية، وسوء التقدير، ونفاق الأجهزة!!
المهم أن الأمر انتهى كالعادة بمكالمة «من فوق» أنهت فاصل «العك اللامهني».. وأكدت لنا كيف تدار الأمور!!
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.

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