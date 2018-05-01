حق عودة المعارضين إلى مصر

01 مايو 2018 - 02:50 م

أطلق الناشط محمد عبدالله المقيم في هولندا مبادرة أطلق عليها " حق العودة " للمصريين في الخارج المعارضين للنظام في مصر .



وفي ظل جمهورية الخوف التي نعيشها منذ 4 سنوات أصبحت عودة الكثير من المصريين لوطنهم الأم وإلى أسرهم وأصدقائهم يكتنفها الكثير من المخاطر والهواجس التي قد لاتكون حقيقية ، وقد تكون كذلك .



لا سيما أن معارضة الكثيرين منهم ليست معارضة مؤدلجة تعصبا لتيار معين، بل هو موقف مبدئي ليس له اعتبارات وحسابات ضيقة، كما أن معارضتهم كانت فقط عن طريق الكلمة، والتي لم تقترن بأية دعوة إلى استخدام العنف، ولم يتم إدراج أسمائهم في أية قضايا منظورة أمام المحاكم ، ولم يصدر بحقهم أية أحكام قضائية.



وفي ظل انسداد أجواء العمل السياسي الحقيقي في مصر، فلا مفر من الاعتراف أن المنابر الاعلامية والهتافات والصيحات لن تغير شيئا .. واستمرار هذا الوضع من الاحتقان والتربص والهواجس يزيد الأوضاع سوءا.. ومن الخير لهذا الوطن الاستماع والتجاوب مع مثل هذه المبادرات التي تخفف من أجواء الاحتقان، دون أن يعني ذلك أن يتحول أحد إلى بوق للنظام، فقط إقرار حقه القانوني في العودة لبلده طالما لم يخالف القانون ولم يدع للعنف.



ولكن لي تحفظ ومأخذ على المبادرة وهو قصرها على المصريين المتمتعين بجنسية أجنبية، وذلك لعمري تفرقة غير مبررة.. لأن التبرير بأن الجنسية الأجنبية ستحمي المصري حال توقيفه غير صحيحة، وادعو الأستاذ محمد عبدالله إلى تعديلها لتشمل كل المصريين بالخارج وليس فقط المتمتعين بجنسية أجنبية.

