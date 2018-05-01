"الليثي" على أعتاب هذا المنصب

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مصر

الحياه

جيهان منصور

عمرو اليثي

ترددت أنباء داخل قنوات الحياة، عن تعيين الإعلامي عمرو الليثي، رئيسًا لشبكة قنوات الحياة، وشركة "دي ميديا"، الوكيل الوحيد للقناة.

وتشهد القناة، حالة من الترقب من قبل العاملين بها عقب التغييرات التي شهدتها الساعات الماضية. 

في الوقت الذي نشرت فيه الإعلامية جيهان منصور، تدوينة لها علي "تويتر"، قالت فيها "ألف مليون مبروك للدكتور عمرو الليثي الإعلامي القدير ورئيس شبكة قنوات الحياة رسميا اليوم، الذي استطاع بفضل الله وتوفيقه أن يجعل القناة تخرج للنور في 5 أيام وبفضل إدارته الناجحة وحسن تعامله مع كل العاميلن بها".

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