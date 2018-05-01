» «بن يحيى» يعلن قائمة الترجي لموقعة الأهلي

01 مايو 2018 - 03:52 م

أعلن الجهاز الفني لفريق الترجي التونسي بقيادة خالد بن يحيى، قائمة فريقه لمباراة الأهلى، المقرر لها الجمعة المقبل على ملعب «برج العرب»، ضمن منافسات الجولة الاولى لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة الترجي كل من، معز بن شريفية وعلى الجمل وسامح الدربالى ومحمد أمين المسكينى وحسين الربيع وأيمن بن محمد وشمس الدين الذوادى وخليل شمام وفرانك كوم وفوسينى كوليبالى وغيلان الشعلالى ومحمد على منصر وسعد بقير وأنيس بن حتيرة وأنيس البدرى وطه ياسين الخنيسى ويوسف البلايلى وبلال الماجرى وآدم الرجايبى وهيثم الجوينى وماهر بالصغيّر.

ومن المنتظر أن تصل بعثة نادى الترجى غداً الأربعاء إلى مطار "برج العرب"، على متن طائرة خاصة.

جدير بالذكر أن نادى الترجى توج بطلاً لمسابقة الدورى التونسى هذا الموسم.