  • الثلاثاء 01 مايو 2018
  • بتوقيت مصر05:00 م
بحث متقدم
الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة

بالفيديوِ.. «الزراعة»: الصالح العام أهم من مصلحة الفلاحين

استقبال شيخ الأزهر في إندونيسيا

بالصور.. استقبال غير تقليدي لشيخ الأزهر في إندونيسيا

الراقصة سما المصري

بالصور.. «سما المصري» تقدم برنامجًا دينيًا في رمضان

محافظ الشرقية السابق رضا عبدالسلام

محافظ الشرقية السابق يشيد بإسرائيل

آثار الأمطار على شوارع القاهرة الجديدة

القاهرة تشهد سقوط أمطار مساء اليوم

رؤساء الأحزاب الإسلامية (أرشيفية)

ورطة «الإسلاميين» بعد اندماج الأحزاب السياسية

صلاح

موعد استلام "صلاح" جائزة لاعب العام في بلاد الإنجليز

صورة الخبر

ربيع عربي جديد "مسألة وقت"

أسامة حافظ

زعيم الجماعة الإسلامية يفاجئ الشباب بهذا الأمر

فانوس "صلاح" يضىء ليالى شهر رمضان

فانوس "صلاح" يزين شوارع الغربية فى شهر رمضان

«بن يحيى» يعلن قائمة الترجي لموقعة الأهلي

الرياضة

الأهلي يهزم الترجي
الأهلي يهزم الترجي

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

22 لاعباً في قائمة الأسيوطي لمواجهة الأهلي

#

محمد شريف في قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون

#

طارق يحيى: الإسماعيلي تصدر الدوري في غياب الأهلي

#

22 لاعبا في قائمة الأهلي استعدادا للطلائع

المصريون

الاهلى

دورى ابطال افريقيا

الترجى

بن يحيى

أعلن الجهاز الفني لفريق الترجي التونسي بقيادة خالد بن يحيى، قائمة فريقه لمباراة الأهلى، المقرر لها الجمعة المقبل على ملعب «برج العرب»، ضمن منافسات الجولة الاولى لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة الترجي كل من، معز بن شريفية وعلى الجمل وسامح الدربالى ومحمد أمين المسكينى وحسين الربيع وأيمن بن محمد وشمس الدين الذوادى وخليل شمام وفرانك كوم وفوسينى كوليبالى وغيلان الشعلالى ومحمد على منصر وسعد بقير وأنيس بن حتيرة وأنيس البدرى وطه ياسين الخنيسى ويوسف البلايلى وبلال الماجرى وآدم الرجايبى وهيثم الجوينى وماهر بالصغيّر.

ومن المنتظر أن تصل بعثة نادى الترجى غداً الأربعاء إلى مطار "برج العرب"، على متن طائرة خاصة.

جدير بالذكر أن نادى الترجى توج بطلاً لمسابقة الدورى التونسى هذا الموسم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يلعب مع الإرهابيين في سيناء ؟!

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

لاري كينج .. حوار مع رئيس لم يولد

فراج إسماعيل

#إحنا_آسفين_يا_صلاح

حسام فتحي

تصفية "البطش" .. رسالة البلطجة مجددا ً !

د. حسام عقل

(ابن سيناء يطالب بتحويلها إلى هونج كونج الشرق)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» «روقة» يقرر الرحيل عن الزمالك
» «ساويرس» يكشف.. لماذا جمد نصف ثروته في الذهب؟
» «الصحة» للمواطنين: أكثروا من شرب المياه هذه الأيام
» «بن يحيى» يعلن قائمة الترجي لموقعة الأهلي
» نتنياهو يحسم الأمر حول محاربة إيران
» "بيل جيتس" يرفض منصبا مهما عرضه ترامب
» سيدة تناشد وزير الداخلية تنفيذ حكم قضائي ضد طليقها أمين الشرطة
» سجال بين هنيدي و"صلاح" حول أرض النفاق
» كوميكسات ساخرة من هزيمة الأهلي بالكأس
» الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة الترجي
» بالفيديو.. فتاة سعودية تجمع 1.5مليون متابع في وقت قياسي

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:39 م

  • فجر

    03:44

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت