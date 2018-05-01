القاهرة تشهد سقوط أمطار مساء اليوم

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كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط الأمطار على القاهرة مساء اليوم، الثلاثاء، لافتًا إلى أن العاصمة ستشهد نشاطًا للرياح ولكن لن تصل إلى حد العاصفة.

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "ست الحسن"، الذى يذاع على قناة ON E ، أن فرص سقوط الأمطار التى حذرت منها الهيئة على السواحل الشرقية وسيناء، انعدمت بسبب تحرك المنخفض الجوى إلى الأردن.

ووردا على سؤال حول توقيت العاصفة التى تردد أنها ستضرب القاهرة وباقى المحافظات، قال أحمد عبدالعال: أن بيان الهيئة لم يذكر وجود عواصف ترابية بمحافظات الوجه البحرى والقاهرة، مبينا البيان ذكر أن المناطق الجنوبية وسلاسل جنوب البحر الأحمر قد تشهد نشاطا للرياح قد يصل إلى حد العاصفة.


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