محافظ الشرقية السابق يشيد بإسرائيل

01 مايو 2018 - 04:09 م

عبد السلام: إسرائيل التي نلعنها ليل نهار تظهر بجميع مؤشرات التنمية العالمية



كاتب لبناني: إسرائيل أجرت 19 عملية اقتراع وفي مصر بحثوا عن منافس للسيسي

"لماذا تتفوق إسرائيل على مصر والعرب؟" هكذا تساءل موقع "هيدابروت" الإخباري العبري، قائلاً إنه "على مدار الشهور الماضية، هناك كتاب مصريون وعرب يحاولون الإجابة على سؤال أصابهم بالحيرة، وهو لماذا تتفوق إسرائيل على الدول العربية بينما الأخيرة تعاني الضعف، وما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع؟".

وأضاف: العديد من الكتاب المصريين والعرب قاموا بعملية عصف ذهني، وقال بعضهم إن السبب في ذلك هو إن إسرائيل دولة ديمقراطية ولديها قيادة تحترم مواطنيها وتلبي احتياجاتهم، بينما قال آخرون إن سر تفوقها هو إمكانية محاسبة ومحاكمة كبار المسئولين إذا تورطوا في فضائح فساد".

وتابع: "هؤلاء الكتاب دعوا حكوماتهم إلى التعلم من إسرائيل كيفية تطوير المنظومات التي جعلتها تتفوق على العرب؛ ألا وهي منطومات القضاء والتعليم والصحة والتكنولوجيا".

وضرب الموقع مثالاً على ذلك بمحافظ الشرقية السابق رضا عبدالسلام، الذي يعمل أيضًا كمحاضر بارز في جامعة المنصورة، إذ نشر مقالاً رأى فيه أن "إسرائيل بنت نفسها على مر السنين في العديد من مجالات الحياة، بينما ظل الشعب المصري غارقًا في البدائية والظلام".

وأضاف: "لا يجب على مصر أن تنتظر معجزة، وإنما عليها أن تسرع في الاستثمار في العلوم والصناعة؛ للخروج من البدائية المظلمة نحو نور العالم الحديث".

وأورد الموقع مقتطفات من مقال المحافظ السابق الذي قال فيه: "إسرائيل التي نلعنها ليل نهار، تظهر في جميع مؤشرات التنمية العالمية، وهي في قائمة أفضل 20 دولة على المستوى الدولي، هل لدينا حقًا تعليم، خدمات صحية أو عدالة اجتماعية؟".

واستدرك قائلاً: "أتمنى أن نتوقف عن الكذب على أنفسنا، لأن إسرائيل سعيدة بالمكانة التي حققتها في العلوم والصناعة، لا تقولوا إن السبب في ذلك يكمن في دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، لقد تلقت مصر دعمًا هائلاً بمليارات الدولارات من إخوانها العرب وكذلك من المؤسسات الدولية، أين ذهبت الأموال؟ لم يكن الصهاينة أبًدً أذكى منا، بل كانت المسألة مجرد إدارة بلد وإدارة أحلام الوطن".

من جانبه، تطرق موقع "كل هزمان" الإسرائيلي إلى الموضوع ذاته، قائلاً: "في الشهور الأخيرة انتشرت في وسائل الإعلام العربية مقالات لعدد من الكتاب التي تهتم بتفوق إسرائيل مقابل ضعف دولهم، هؤلاء الكتاب حاولوا معرفة الأسباب وراء هذا وربطوا بين تفوق إسرائيل وبين وجود منظومة قوية وفعالة لدى الأخيرة"،

وأورد الموقع مقتطفات من مقال لكاتب لبناني ضاربة به المثل؛ إذ أنه "على خلفية اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، نشر عبد الرحمن الملا الصالح، مقالاً في صحيفة (الحياة)، حلل فيها الأسباب التي دفعت رئيس الولايات المتحدة إلى فعل ما فعله، دون أن يخشى ردود فعل العالم العربي".

وأضاف: "في مقالته، ذكر الملا الصالح إن إسرائيل دولة القانون والمؤسسات والديمقراطية، والأكثر استقرارًا بالمنطقة، بينما السلوك السياسي والدستوري في الدول العربية مشبع بالعيوب".

ونشرت مقتطفات من مقال الصالح الذي جاء فيه: "نحن نواجه أنظمة عاجزة ، بينما إسرائيل تمثل الاستقرار في المنطقة، وعلى الرغم من كل عنصريتها، هي ديمقراطية لليهود، شئنا أم أبينا إسرائيل دولة مؤسسات".

وأشار إلى أنه "ومنذ وجودها عام 1948 ، كانت هناك 19 عملية انتخابات في تل أبيب ، بينما في العالم العربي هناك انتخابات رئاسية وبرلمانية، رسميًا لا فعليًا، مثال على ذلك ما حدث في مصر؛ حيث نجح النظام بعد بذل الكثير من الجهد في العثور على منافس للرئيس السيسي، ما أثار جدلاً حول جدية السجال الانتخابي".

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رابط مقال محافظ الشرقية السابق

http://nile-press.com/?p=111909